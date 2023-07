Vor der irakischen Botschaft in Kopenhagen haben Demonstranten einen Koran verbrannt. Die Gruppe "Dänische Patrioten" übertrug die Aktion am Montag live über Facebook. Bereits am Freitag hatte ein Mann dort ein als Koran bezeichnetes Buch verbrannt. Im Irak protestierten am Samstag Tausende Menschen gegen die Koran-Verbrennungen. Auch in Schweden gab es ähnliche Aktionen. In Bagdad erstürmte vergangene Woche eine Menge die schwedische Botschaft und steckte sie in Brand. Schweden zog sein Personal aus Sicherheitsgründen ab. Wegen Sicherheitsbedenken war auch die Irak-Reise von Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) am Sonntag kurzfristig abgesagt worden. Nach Einschätzung deutscher Stellen seien weitere Proteste und eine Verschärfung der Lage nicht auszuschließen.