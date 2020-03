Einen Tag vor der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen muss sich ein Abgeordneter der CDU-Landtagsfraktion in Quarantäne begeben, weil er sich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert haben könnte. Der Politiker zeige derzeit allerdings keine Symptome.

Der Abgeordnete sei in den Winterferien mit einem infizierten 57-jährigen Mann aus dem Saale-Orla-Kreis im Skiurlaub in Italien gewesen, sagte ein Sprecher des Landesgesundheitsministeriums am Dienstag in Erfurt. Laborproben des Abgeordneten würden derzeit untersucht. Möglicherweise liege schon am Dienstagabend ein Ergebnis vor.

Der Abgeordnete war am Montag noch in der Fraktionssitzung in Erfurt, bei der die 21 Abgeordneten Mario Voigt zum neuen Fraktionsvorstand wählten, wie die Thüringer Allgemeine berichtete. Bei einem negativen Testergebnis könne der Politiker an der für diesen Mittwoch im Thüringer Landtag geplanten Wahl teilnehmen, sagte der Ministeriumssprecher. "Dann kann die Quarantäne aufgehoben werden."

Sollte sich der Verdacht auf eine Corono-Infektion bestätigen, wird die Ministerpräsidentenwahl verschoben. Die anberaumte Landtagssitzung werde in diesem Fall abgesagt, weil bei einem positiven Testergebnis nicht auszuschließen sei, dass der Parlamentarier auch andere Abgeordnete bereits infiziert habe, sagte Landtagspräsidentin Birgit Keller der Nachrichtenagentur dpa in Erfurt. Unter diesen Umständen eine Landtagssitzung abzuhalten, berge das Risiko, auch andere Menschen in Gefahr zu bringen. "Da müssen wir reagieren. Wir nehmen die Situation ernst."

Einen Monat nach dem Desaster bei der Ministerpräsidentenwahl will sich der Linke-Politiker Bodo Ramelow an diesem Mittwoch erneut zur Wahl stellen. Er ist dabei auf mindestens vier CDU-Stimmen angewiesen. Für die AfD tritt Partei- und Fraktionschef Björn Höcke an.

Am 5. Februar war der FDP-Politiker Thomas Kemmerich im dritten Wahlgang maßgeblich mit Stimmen der AfD zum Regierungschef gewählt worden, kurz darauf aber wieder zurückgetreten.

Im Saale-Orla-Kreis war am Montagabend der erste bestätigte Fall mit dem neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2 in Thüringen bekannt geworden. Der infizierte Patient hatte sich in den Winterferien mit einer Skigruppe in Italien aufgehalten. Die Inkubationszeit für eine Infektion mit dem neuen Virus beträgt nach bisherigem Wissenstand maximal 14 Tage. Als erste haben die Zeitungen der Funke-Mediengruppe über die Vorsorgemaßnahme berichtet.