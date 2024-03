Die FDP dringt in der Ampelkoalition abermals auf eine Aufarbeitung der Corona-Politik in einer Kommission des Bundestags. "Ohne Aufarbeitung kann die nächste Pandemie uns als Gesellschaft irreversibel und katastrophal schädigen. Das dürfen wir als Regierungskoalition nicht zulassen", sagte der FDP-Gesundheitsexperte Andrew Ullmann. Auch FDP-Bundesvize Wolfgang Kubicki - seinerzeit vehementer Kritiker von Maßnahmen zur Eindämmung des Virus - forderte eine "saubere und vorbehaltlose Aufklärung". In einem Schreiben an die Fraktionsführungen von SPD und Grünen bitten Ullmann und Kubicki darum, in Gespräche über die Einsetzung einer Enquete-Kommission einzutreten, die auch aus den Reihen der Union befürwortet wird. Um solche eine Kommision einzusetzen, ist prinzipiell die Zustimmung eines Viertels der Bundestagsmitglieder nötig.