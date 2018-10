7. Oktober 2018, 18:47 Uhr China Interpol will Auskunft zu Chef

Die internationale Polizeibehörde fordert von China eine Stellungnahme zum Verschwinden ihres Präsidenten Meng Hongwei. Er ist seit mehr als einer Woche nach einer Reise in der Volksrepublik vermisst.

Nach dem Verschwinden von Interpol-Präsident Meng Hongwei hat die internationale Polizeiorganisation von China eine Stellungnahme über seinen Verbleib gefordert. Interpol habe die chinesischen Behörden um eine Klarstellung zu Mengs "Status" gebeten, teilte Interpol-Generalsekretär Jürgen Stock am Samstag mit. Das Generalsekretariat erwarte eine Antwort, "um auf die Bedenken über das Wohlergehen des Präsidenten einzugehen", hieß es weiter. Meng ist auch Vizeminister für öffentliche Sicherheit in China, der Sitz von Interpol befindet sich in Lyon, Ende September war Meng in sein Heimatland gereist. Die Hongkonger Zeitung South China Morning Post berichtete, der 64-Jährige sei in den Händen der chinesischen Disziplinarbehörde.