US-Außenminister Antony Blinken hat bei seinem Besuch in Peking die Bedenken Washingtons über chinesische Lieferungen für Russlands Krieg gegen die Ukraine angesprochen. China sei der Top-Lieferant für Güter, die zu zivilen und militärischen Zwecken verwendet werden könnten und die Moskau in seiner Verteidigungsindustrie nutze, sagte Blinken am Freitag. Blinken traf mit Chinas Außenminister Wang Yi im Pekinger Staatsgästehaus Diaoyutai zusammen. Später empfing sogar Staats- und Parteichef Xi Jinping den US-Außenminister und äußerte die Hoffnung, dass die USA Chinas Entwicklung positiv betrachteten. Erst wenn dieses Problem gelöst und "der erste Knopf zugeknöpft" sei, könnten sich die US-China-Beziehungen stabilisieren, sagte Xi demnach.