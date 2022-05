Krieg in der Ukraine

Charkiw war immer eine Stadt der Moderne und des Fortschritts. Sie sind hier stolz auf ihre Widerstandsfähigkeit. Vor der Bezirksverwaltung in Charkiw steckt eine nie explodierte russische Rakete im Boden.

Vom jungen, stylishen Charkiw ist gerade nicht viel zu sehen, das soll sich jetzt ändern. Es wird aufgeräumt, und bei Lesungen in Bunkern wird darum gerungen, wie man mit dem Russischen in Zukunft umgehen will.