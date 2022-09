Die CDU-Politikerin Dagmar Schipanski ist gestorben. Die gebürtige Thüringerin hatte 1999 für das Bundespräsidentenamt kandidiert, unterlag bei der Wahl aber dem SPD-Politiker Johannes Rau. Eine Sprecherin der Bundes-CDU bestätigte am Freitag ihren Tod, über den mehrere Medien berichteten. Schipanski wurde 79 Jahre alt. Die promovierte Physikerin und zeitweise Rektorin der Technischen Universität Ilmenau hatte sich nach der deutschen Wiedervereinigung vor allem als Hochschulpolitikerin engagiert. Sie war Wissenschaftsministerin und Landtagspräsidentin in Thüringen und gehörte viele Jahre dem Bundespräsidium und -vorstand der CDU an. "Eine wichtige Stimme für uns, die leider verstummt ist", schrieb die CDU Deutschland auf Twitter.