Die Fraktionen der Ampel-Koalition aus SPD, FDP und Grünen haben sich auf ein neues Cannabis-Gesetz geeinigt. Die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Heike Baehrens, und die gesundheitspolitischen Sprecher Andrew Ullmann (FDP) und Janosch Dahmen (Grüne) sprachen am Montag von einem "Paradigmenwechsel in der Cannabis-Drogenpolitik". Man erkenne damit "ausdrücklich die gesellschaftliche Realität an", betonten die drei Fraktionsvertreter in einer gemeinsamen Stellungnahme.