Die Deutsche Bahn will den Konsum von Cannabis an ihren Bahnhöfen verbieten. Abgeleitet vom gesetzlichen Verbot des Cannabiskonsums tagsüber in Fußgängerzonen oder im Umfeld von Schulen und Spielplätzen wolle man Reisende, vor allem Kinder und Jugendliche, an den Bahnhöfen schützen, teilte ein Konzernsprecher dem Evangelischen Pressedienst am Samstag mit und bestätigte damit einen Bericht der Bild am Sonntag. Deshalb werde man den Konsum von Cannabis in den Bahnhöfen generell untersagen. Entsprechende Infoplakate sollen nun aufgehängt werden. Verfolgen will die Bahn Verstöße vom 1. Juni an. Seit dem 1. April ist das Rauchen von Cannabis für Erwachsene legal.