Bei einer Angriffsserie im Norden Burkina Fasos sind am vergangenen Wochenende mindestens 170 Menschen getötet worden. Dies gab der burkinischen Staatsanwalt Aly Benjamin Coulibaly in einer Erklärung am Samstag bekannt. Demnach hatte ein Team der Staatsanwaltschaft die betroffenen Dörfer besucht und festgestellt, dass es am vergangenen Sonntag in der Provinz Yatenga zu massiven Angriffen gekommen war. Die burkinischen Behörden hatten bislang noch keine Todeszahlen bekannt gegeben. Am gleichen Wochenende war es zu Angriffen auf eine Kirche und eine Moschee gekommen. Dabei starben 29 Gläubige. Zu den Bluttaten hat sich bislang niemand bekannt.