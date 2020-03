Der Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan wird um ein weiteres Jahr verlängert. Der Bundestag beschloss am Freitag eine Fortsetzung des Mandats um ein weiteres Jahr bis zum 31. März 2021. 358 Abgeordnete stimmten für die Verlängerung, 160 dagegen. 21 Parlamentarier enthielten sich. Die Bundeswehr berät und unterstützt im Rahmen von "Resolute Support" die afghanischen Sicherheitskräfte mit maximal 1300 Soldaten. Derzeit sind nach Angaben des Verteidigungsministeriums rund 1200 Bundeswehrsoldaten in Afghanistan stationiert, rund 970 davon im Camp in Masar-i-Scharif.