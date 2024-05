Die Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages, Eva Högl, hat den Mangel an Frauen bei der Bundeswehr kritisiert. "Ein Weiter-so kann es nicht mehr geben", sagte die SPD-Politikerin dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Aktuell liege der Frauenanteil in der Bundeswehr bei etwas mehr als 13 Prozent. "Rechnet man die Sanität raus, liegt er unter 10 Prozent. Die Bundeswehr verfehlt damit ihre selbstgesteckten Ziele, und das seit Jahren", sagte Högl. Gesetzlich sei eine Quote von 20 Prozent festgeschrieben. Zudem beklagte Högl zu wenige Frauen in der Fläche sowie in Führungspositionen. "Es gab im Jahr 2023 in der gesamten Bundeswehr nur 47 Frauen in der Besoldungsgruppe A16 und höher. Im Vorjahr war die Anzahl identisch", sagte Högl. Lediglich drei Frauen dienten demnach im Generalsrang. "Das kann nicht zufriedenstellen." Es müsse in den kommenden Jahren darum gehen, dass "Frauen in Führungspositionen Normalität werden".