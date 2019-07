21. Juli 2019, 18:52 Uhr Bundeswehr Truppe weist Bewerber ab

Die Bundeswehr hat in den vergangenen beiden Jahren 63 Bewerber wegen Sicherheitsbedenken abgewiesen. Darunter seien 21 Neonazis und "Reichsbürger", zwölf Islamisten, zwei Linksextremisten sowie mehrere Straftäter und "Gewaltbereite" gewesen, heißt es in einer Antwort des Verteidigungsministeriums auf eine Anfrage der Linksfraktion, die den Zeitungen der Funke Mediengruppe vorliegt. Bei zwei weiteren Bewerbern werde derzeit eine Mitgliedschaft in der Identitären Bewegung geprüft, die vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft wird. In sechs Fällen habe sich der Verdacht auf Ausländerextremismus erhärtet. Zwischen Juli 2017 und Juni 2019 kontrollierte der Militärische Abschirmdienst (MAD) dem Bericht zufolge insgesamt 43 775 Bewerber.