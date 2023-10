Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) will schnell die Infrastruktur für den Aufbau einer weitreichenden Raketenabwehr in Deutschland schaffen. "Es gibt akut keine Angriffsgefahr", sagte Pistorius auf dem Fliegerhorst Holzdorf an der Landesgrenze von Brandenburg und Sachsen-Anhalt. "Arrow 3 wird aber auch nicht beschafft, uns jetzt vor einer Bedrohung zu schützen, sondern in Zukunft, weil wir merken, dass die Gefahren näher gerückt sind und es wieder einen aggressiven Nachbarn in Europa gibt", sagte er. Der Militärflughafen Holzdorf soll Standort für Arrow sowie 47 von 60 der neuen schweren Transporthubschrauber der Bundeswehr werden. Deutschland beschafft das Luftverteidigungssystem aus Israel, um anfliegende Raketen in großer Höhe unschädlich machen zu können und eine Lücke in der Luftverteidigung zu schließen.