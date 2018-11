19. November 2018, 18:41 Uhr Bundeswehr Alles Einsatz

Mit der Bezeichnung "Veteran" tut sich Deutschland traditionell schwer. Nun ist eine Definition gelungen - und die ist denkbar breit.

Die alten Römer und die modernen Amerikaner haben nicht allzu viel gemeinsam. Doch für ihre Veteranen versuchten bzw. versuchen sie zu sorgen. Die Römer statteten ihre Berufssoldaten nach getanem Dienst gern mit Ländereien und also auch mit politischem Einfluss aus, die US-Regierung unterhält eigens ein Kriegsveteranenministerium. Nicht nur in den Vereinigten Staaten findet zudem jährlich ein Veteranengedenktag statt - er fällt auf den 11. November, den Tag, als Deutschland 1918 den Waffenstillstand unterzeichnete.

Auch hierzulande bezeichnete man nach den beiden Weltkriegen die Kriegsheimkehrer selbstverständlich als Veteranen. Sehr viel schwerer tat sich jedoch die Bundesrepublik mit der Beschreibung der Einsatzrealität der Bundeswehr. Nach jahrelangem Streit haben sich das Verteidigungsministerium, der Bundeswehrverband und der Reservistenverband nun auf eine Definition geeinigt. Demnach fallen unter den Begriff alle Soldaten, die je in der Bundeswehr gedient haben und nicht unehrenhaft entlassen wurden. Damit ist die Bezeichnung Veteran nicht an Dienstzeitlänge oder Funktion innerhalb der Bundeswehr gebunden. Auch ein Auslandseinsatz ist keine Bedingung, wie es hieß. Die jetzige Einigung ist demnach die breitestmögliche Definition. Nach ihr gibt es nun etwa zehn Millionen Veteranen in Deutschland.

Der Grünen-Politiker Tobias Lindner fasste die Einigung in der Bild-Zeitung kritisch so zusammen: "Im Ergebnis ist ein Veteran bei der Bundeswehr nichts anderes als ein Reservist." Auch der FDP-Verteidigungsexperte Marcus Faber kritisierte, der Veteranenbegriff widerspreche "einer intuitiven Definition von ehemaligen Soldaten im Einsatz". Die Abgrenzung zu Soldaten mit Auslandseinsätzen und Gefechtserfahrung "wird unabdingbar sein", sagte Faber der Bild. Er halte den zusätzlichen Begriff der "Einsatzveteranen" für zwingend notwendig, "um ihre großen Anstrengungen angemessen auszuzeichnen". Linken-Verteidigungspolitiker Alexander Neu kritisierte in der FAZ, dass Angehörige der Nationalen Volksarmee (NVA) der ehemaligen DDR nicht eingeschlossen werden.

Der Vorsitzende des Bundeswehrverbandes, André Wüstner, begrüßte die Definition: "Sie grenzt niemanden aus, heute ist alles Einsatz." Wie die Würdigung von Veteranen konkret aussehen soll, sei aber noch unklar.