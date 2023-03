Die Bundestagsabgeordnete Sahra Wagenknecht will nicht mehr für die Partei die Linke kandidieren. Der Zeitung Rheinpfalz sagte die 53-Jährige: "Eine erneute Kandidatur für die Linke schließe ich aus." Auf eine mögliche Parteineugründung angesprochen, sagte sie: "Darüber wird an vielen Stellen diskutiert." Es sei nach ihrer Beobachtung ein Problem, dass sich viele Menschen im Parteienspektrum von niemandem mehr wirklich vertreten fühlten. Zuletzt war Wagenknecht heftig für das mit Alice Schwarzer verfasste "Manifest für Frieden" und eine Demonstration in Berlin kritisiert worden. Die beiden fordern ein Ende der Waffenlieferungen an die Ukraine und Verhandlungen mit Russland.