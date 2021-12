Elf Wochen nach der Bundestagswahl hat die CDU/CSU-Fraktion ihre personelle Neuaufstellung abgeschlossen. Die Abgeordneten wählten am Montag elf stellvertretende Fraktionsvorsitzende und die Parlamentarischen Geschäftsführer neu. Die Posten des Fraktionsvorsitzenden Ralph Brinkhaus (CDU) und von CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt standen nicht zur Wahl, beide bleiben im Amt. Zum ersten Parlamentarischen Geschäftsführer wurde Thorsten Frei (CDU). Stellvertretende Fraktionsvorsitzende wurden unter anderem der bisherige Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und die bisherige Beauftragte der Bundesregierung für Digitalisierung, Dorothee Bär (CSU). Spahn wird in der Fraktion nun für Wirtschaft, Klima und Energie, Mittelstand und Tourismus zuständig sein. Bär übernimmt die Bereiche Familie und Kultur. Der frühere Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) verantwortet die Themen Arbeit und Soziales, Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Weitere Vize-Fraktionschefs sind: Mathias Middelberg (CDU/Haushalt, Finanzen, Kommunalpolitik), Nadine Schön (CDU/Bildung und Forschung, Digitales), Johann Wadephul (CDU/Auswärtiges, Verteidigung, Europarat), Sepp Müller (CDU/Gesundheit, Neue Länder, Sport und Ehrenamt, Petitionen), Patricia Lips (CDU/Europa, Menschenrechte), Steffen Bilger (CDU/Ernährung, Landwirtschaft, Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz), Andrea Lindholz (CSU/Innen, Recht, Vertriebene) und Ulrich Lange (CSU/Verkehr, Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen). Die CSU-Abgeordneten bestimmten außerdem Daniela Ludwig zur Vorsitzenden des Geschäftsordnungsausschusses des Bundestags und Alois Rainer zum Vorsitzenden des Finanzausschusses. Einer, dessen Name vorher kolportiert worden war, bekam keinen Stellvertreterposten: der einstige Ostbeauftragte der Bundesregierung Christian Hirte.