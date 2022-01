Der kurz vor Weihnachten beschlossene Platztausch im Bundestag ist perfekt. "Die Sitze und Pulte im Plenarsaal sind nun getauscht, die Mikrofone neu verkabelt", twitterte die Parlamentsverwaltung. Vor knapp drei Wochen hatte die Ampel-Koalition gemeinsam mit der Linken entschieden, dass die FDP-Fraktion, die bisher zwischen AfD und Union saß, an die Seite der Grünen und damit mehr in die Mitte des Plenarsaals rückt. Die CDU/CSU-Fraktion rutscht dadurch gegen ihren Willen an die Seite der AfD. Ganz links vom Präsidium aus gesehen sitzt weiterhin die Linke, gefolgt von SPD und Grünen.