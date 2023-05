Eine Delegation der Linke-Bundestagsfraktion wird von Dienstag bis Sonntag durch die Ukraine reisen und neben der Hauptstadt Kiew auch die Vororte Butscha und Irpin sowie die ostukrainische Stadt Charkiw besuchen. Neben Fraktionschef Dietmar Bartsch wird auch der ehemalige Kandidat der Linken zur Bundespräsidentenwahl, der Sozialmediziner Gerhard Trabert, die Reise begleiten. Das teilte Fraktionssprecher Michael Schlick am Sonntag mit. In der Partei und in der Fraktion gibt seit langem Streit darüber, welche Haltung man zum Ukraine-Krieg vertreten soll.