Deutschland und elf weitere europäische Staaten fordern von Israel ein Umdenken in der Siedlungspolitik im Westjordanland. "Wir fordern die Regierung Israels auf, ihren Beschluss zurückzunehmen, den Bau von rund 3000 Siedlungseinheiten im Westjordanland voranzutreiben", heißt es in einem am Donnerstag veröffentlichten Schreiben. Neben Deutschland gehören Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Irland, Italien, die Niederlande, Norwegen, Polen, Spanien und Schweden zu den Unterzeichnern. Israel hatte am Mittwoch angekündigt, weitere 3000 Wohnungen für jüdische Siedler im Westjordanland bauen zu wollen. US-Präsident Joe Biden hat den Schritt scharf kritisiert.