Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich erneut für eine soziale Pflichtzeit ausgesprochen. "Wir müssen neue Wege finden, um Entfremdung entgegenzuwirken", sagte Steinmeier am Dienstag bei einer Veranstaltung im Schloss Bellevue. "Wir brauchen Ideen, wie es gelingen kann, dass mehr Frauen und Männer mindestens einmal in ihrem Leben für eine gewisse Zeit aus ihrem gewohnten Umfeld herauskommen und sich den Sorgen ganz anderer Menschen widmen." Die Pflicht müsse nicht ein ganzes Jahr dauern, so der Bundespräsident. Sie könne auch kürzer sein oder auf mehrere Lebensabschnitte verteilt werden.