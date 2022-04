Das Bundeskriminalamt (BKA) registriert pro Woche offenbar etwa 200 Straftaten im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine. Die Delikte richteten sich "mehrheitlich gegen russischstämmige, aber auch gegen ukrainischstämmige Mitglieder unserer Gesellschaft", sagte BKA-Präsident Holger Münch im Interview des Tagesspiegel. Es handele sich "vorrangig um Delikte wie Bedrohungen, Beleidigungen oder Sachbeschädigungen". Die Zahlen seien in den vergangenen Wochen "stabil bis leicht rückläufig" gewesen. Von Hass und Hetze gegen Russen und Ukrainer im Internet bekommt die Polizei allerdings wenig mit. Hier habe der Polizeiliche Staatsschutz des BKA "bislang nur vereinzelt Hasspostings festgestellt", so Münch.