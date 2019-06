28. Juni 2019, 18:55 Uhr Bundeskanzlerin Ein Knäuel Unerfreuliches

In Osaka trifft Angela Merkel auf ruppige Staatenlenker, die den ersten Tag des Gipfels zur Imagepflege nutzen. Die Kanzlerin betont lieber kleine, am Rande errungene Verhandlungserfolge.

Von Daniel Brössler , Oskaka

Eigentlich müsste das jetzt der nette Teil sein. Angela Merkel hat es in Osaka mit Leuten wie Donald Trump zu tun, mit Wladimir Putin, Prinz Mohammed Bin Salman Al Saud und Recep Tayyip Erdoğan. Männer sind das, die auf internationale Abkommen pfeifen, ruppig sind in ihren Umgangsformen und, wenn sie sich bedroht fühlen, auch gefährlich. Wie anders doch der Kreis, der sich in Raum B-5 versammelt hat, um eine gemeinsame Linie für den Gipfel abzustecken. Gastgeber sind zwei ältere Herren, EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und EU-Ratspräsident Donald Tusk. Es stoßen Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der Niederländer Mark Rutte und der Spanier Pedro Sánchez dazu. Heimischer als in Raum B-5 wird es nicht mehr für Merkel auf dieser Messe der mächtigsten Industrie- und Schwellenstaaten, auf der keine besonderen Referenzen in den Disziplinen Demokratie, Menschenrechte und Völkerrecht verlangt werden, um mit von der Partie zu sein. Merkel sieht trotzdem aus, als sei ihr die Sitzung ein wenig lästig. Zunächst die obligaten Küsschen hier und da, aber die Kanzlerin strebt dann schnell zu ihrem Platz. Will sich setzen. Will zur Sache.

Als Merkel beim Familienfoto eine Weile stehen muss, bilden ihre Hände die übliche Raute

Es gibt, so sieht es aus, keinen wirklich netten Teil für Merkel bei einem Gipfel, bei dem schon die Frage, wie es ihr geht, einen doppelten Boden hat. Über den zweiten Zitteranfall Merkels innerhalb einer guten Woche ist schließlich international berichtet geworden. Kurz vor dem langen Flug nach Osaka hatte sie bei der Ernennung der neuen Justizministerin Christine Lambrecht (SPD) ähnlich zu zittern begonnen wie in der Vorwoche bei der Begrüßung des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij. In Osaka macht Merkel alle Termine mit, die Plenarsitzungen, die "Nebenveranstaltungen", die bilateralen Treffen und Flurgespräche, ohne das bis zum Abend des ersten Tages gesundheitliche Probleme bemerkbar würden. Als Merkel beim Familienfoto in Osaka wieder ein Weilchen stehen muss, bilden ihre Hände wie üblich eine Raute. Dass zum Gipfelstress noch der Stress kommt, nicht zu gestresst zu wirken, ist Merkels Laune nicht zuträglich, aber auch nur ein weiterer Faden in einem ganzen Knäuel aus Unerfreulichkeiten.

Das geht beim morgendlichen Treffen der Europäer schon los, bei dem auch die Personalstreitigkeiten eine Rolle spielen, die beim EU-Sondergipfel an diesem Sonntagabend in Brüssel beigelegt werden sollen. Die Annäherung an eine Lösung, von der Ratspräsident Tusk nebulös spricht, kann erst einmal keiner erkennen. Macron will weder Manfred Weber als EU-Kommissionspräsidenten akzeptieren noch das Spitzenkandidaten-Prinzip. Merkel wiederum ist nicht den weiten Weg nach Osaka gekommen, um Weber aufzugeben und schon gar nicht das Prinzip. Es entfaltet sich ein Machtkampf, bei dem es nicht nur um Personen geht, sondern um das gesamte Machtgefüge in Brüssel. Das ist schon viel, aber in Osaka geht es eigentlich um noch mehr.

Die Rettung des Multilateralismus, also der internationalen Zusammenarbeit, erweist sich in Osaka noch mal als ein Stück schwieriger als in der Vergangenheit, was natürlich auch diesmal wieder mit Donald Trump zu tun hat, aber nicht nur.

Es ist 10.37 Uhr, als der US-Präsident noch schnell einen Tweet absetzt. Eigentlich sollte sein Gespräch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel schon begonnen haben, aber so viel Zeit muss sein. "Alle Demokraten haben gerade die Hand dafür gehoben, Millionen von illegalen Ausländern unbegrenzte Gesundheitsversorgung zu geben. Wie wäre es, sich zuerst um amerikanische Bürger zu kümmern!?", ätzt der amerikanische Präsident von Osaka aus gen Heimat. Am Rand des G-20-Gipfels trifft er im Stundentakt Regierungschefs aus aller Welt, seine eigentliche Aufmerksamkeit aber gehört - auch wenn er das Gegenteil behauptet - der zweiten TV-Debatte der potenziellen Präsidentschaftskandidaten der US-Demokraten.

Das wird dann auch ziemlich schnell klar zu Beginn des Gesprächs mit der deutschen Kanzlerin. Der US-Präsident ist nicht auf Krawall gebürstet, er wirkt einfach nur nicht besonders interessiert. "Großartig" sei es Merkel zu treffen, schwärmt der Trump wenig überzeugend, "eine großartige Freundin" sei sie, eine "fantastische Person, eine fantastische Frau" gar. Dann sagt er schnell noch etwas über gute Handelsbeziehungen, die noch besser werden könnten. Viel lieber aber spricht er über die US-Demokraten. Auf dem Weg zum Gespräch mit Merkel sei er gerade an einem Fernseher vorbeigekommen, berichtet Trump, und wiederholt für Merkel dann noch mal, was er gerade getwittert hat.

Die Gespräche laufen zäh. Am Freitagabend erwartet die Verhandler eine lange Nacht

Auf diese Weise bleibt zumindest der öffentliche Teil des Gesprächs höflich. Erst neulich hatte Trump beim Sender Fox Deutschland und Europa wieder "schlimmere Handelsbarrieren als China" vorgeworfen. Deutschland nutze die USA aus, indem es Russland "viele Milliarden Dollar für Energie" bezahle. "Sie bezahlen einen potenziellen Feind", klagte Trump. Gemeint war die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2, an der die Bundesregierung ungeachtet scharfer Kritik aus den USA und Osteuropa festhält. In Anwesenheit deutscher Journalisten wiederholt Trump das jetzt aber ebenso wenig wie seine stete Klage über zu niedrige Verteidigungsausgaben.

Merkel hebt schließlich hervor, dass die deutsche Wirtschaft "sehr stark auch in den Vereinigten Staaten von Amerika investiert". Aus Merkels Sicht kann man das gar nicht oft genug betonen, weil Trump die deutschen Investitionen bei seinen Klagen über den deutschen Handelsüberschuss regelmäßig ignoriert. In der Bundesregierung ist man sich im Klaren darüber, dass die Drohung mit Zöllen auf europäische Autos nicht vom Tisch ist. Trumps ganze Aufmerksamkeit gilt nur eben vorläufig noch dem Handelsstreit mit China, der auch im Gespräch mit der Kanzlerin zur Sprache kommt. Auch über internationale Themen wolle sie sich mit Trump austauschen, sagt Merkel noch, etwa über Iran. Hoffnungen, dass Trump im Streit über das Atomabkommen von seiner bisherigen Haltung abrücken könnte, gibt es allerdings kaum.

Überhaupt sind die Erwartungen auf deutscher Seite sehr gedämpft. Für Merkel bildet der Gipfel in Japan eher den Rahmen für eine Reihe eher unerfreulicher Gespräche. An diesem Samstag trifft sie den russischen Präsidenten Wladimir Putin, der ihr soeben in einem Interview mit der Financial Times bescheinigt hat, ihre Flüchtlingspolitik sei ein "Kardinalfehler" gewesen. Putin nutzte das sehr lange Gespräch mit der Zeitung, um Europa grundsätzlich die Leviten zu lesen, wobei er auch auf die abgehängte Mittelklasse und LGBT-Rechte zu sprechen kam und sozusagen abschließend verkündete: "Die liberale Idee ist obsolet geworden."

Es ist dann erst mal nicht Merkel, sondern EU-Ratspräsident Tusk, der das so nicht stehen lassen will. "Wir sind hier als Europäer, um vernehmlich die liberale Demokratie zu verteidigen", verkündet er während einer Pressekonferenz. Wer behaupte, die liberale Demokratie sei obsolet, behaupte auch, "dass Freiheiten obsolet sind, dass die Rechtsstaatlichkeit obsolet ist und dass Menschenrechte obsolet sind". Für die Europäer seien und blieben das aber essenzielle Werte. "Was wirklich obsolet ist", sagt Tusk, "sind Autoritarismus, Personenkult und die Herrschaft von Oligarchen - auch wenn diese manchmal effektiv erscheint".

Mit dem, worum es in Osaka eigentlich geht, hat das alles freilich nur zum Teil zu tun. Verhandelt wird über eine Abschlusserklärung, in der es nicht um Demokratie geht, sondern darum, ob man sich noch zum freien Handel bekennt. "Wir glauben an Handel. Er funktioniert für uns, und er funktioniert für andere", versichert Kommissionspräsident Juncker. Aber die Europäer seien keine naiven Freihändler. 42 neue Anti-Dumping-Maßnahmen seien in Brüssel erlassen worden. Das zeige, "dass wir für unsere Interessen einstehen, wenn andere nicht nach den Regeln spielen".

Auch das Pariser Klimaabkommen und eine Menge anderer Dinge, die internationale Regeln erfordern, sollen im Kommuniqué bekräftigt werden. Die japanischen Gastgeber wollen eine solche Abschlusserklärung zwar gerne erzielen, aber sie wollen vor allem den launischen Trump nicht verärgern. Die Europäer wiederum wollen auch eine Erklärung, aber keine, die hinter das zurückfällt, was bereits zuvor im Kreis der G 20 beschlossen wurde. Beim Thema Klima sind die USA ohnehin nicht mehr dabei, doch ein paar weitere Staaten, Saudi-Arabien etwa, gelten als Wackelkandidaten. Als zäh und sehr schwierig werden die Verhandlungen beschrieben. Am Freitagabend, als die Chefs sich zum Abendessen verabschieden, stellen sich die Beamten auf eine Nachtsitzung ein.

Für Trump, aber wohl auch einige andere, ist die Erklärung ohnehin nicht so wichtig. Es sind Begegnungen wie die mit dem rechtspopulistischen Präsidenten Jair Bolsonaro, die seine Stimmung heben. "Ich bin ein großer Bewunderer von Ihnen, sogar schon vor Ihrer Wahl", schmeichelt der Brasilianer. Und: "Ich unterstütze Trump, ich unterstütze die Vereinigten Staaten, ich unterstütze Ihre Wiederwahl." Die USA und Brasilien seien sich nun näher als je zuvor, lobt Trump im Gegenzug. Verbrüderungen wie diese sind es, die den G-20-Gipfel zu bestimmen scheinen.

Merkel betont derweil die eher kleinen Erfolge. Man habe sich in einer Nebenveranstaltung, "zu einem regulierten Onlinehandel bekannt", sagt sie. Es sei "ein wichtiges Signal, dass wir bei der Digitalisierung internationale Regulierung brauchen". Um den Tag aus ihrer Sicht zusammenzufassen, reichen der Kanzlerin fünf Minuten.