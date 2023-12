Ob das "Bündnis Sahra Wagenknecht" nach der Parteigründung bei allen Landtagswahlen im kommenden Jahr antreten wird, ist laut der Vorsitzenden Amira Mohamed Ali noch nicht klar. Nach ersten Umfragen sei zwar ein gutes Abschneiden in Sachsen, Thüringen und Brandenburg möglich, sagte Ali. "Dafür müssen wir aber Landesverbände gründen, eine starke Kandidatenliste haben und in der Lage sein, einen guten Wahlkampf zu finanzieren." Ob das in allen drei Bundesländern gelinge, sei noch offen. Für den Aufbau der Partei sei es zunächst wichtig, bei der Europawahl im Juni anzutreten. Dafür fehlten jedoch noch Spenden. Das zunächst als Verein organisierte Bündnis soll am 8. Januar formal eine Partei werden.