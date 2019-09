Die künftige EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen macht den Franzosen Eric Mamer zum Chefsprecher ihrer Behörde. Die Rumänin Dana Spinant soll Stellvertreterin werden, wie die EU-Kommission am Montag mitteilte. Beide haben langjährige Erfahrung in der Verwaltung der Brüsseler Behörde. Mamer war zeitweise Sprecher zweier Kommissare, die frühere Journalistin Spinant arbeitet als Direktorin in der EU-Kommission. Von der Leyens langjähriger deutscher Sprecher Jens Flosdorff wird ihr Kommunikationsberater. Die frühere Bundesverteidigungsministerin war im Juli zur Nachfolgerin des Luxemburgers Jean-Claude Juncker gewählt worden. Sie soll ihr Amt am 1. November antreten. Dann starten auch Mamer und Spinant.