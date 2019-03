21. März 2019, 23:35 Uhr Brüssel EU stimmt Brexit-Verschiebung zu

May in Brüssel

Stimmt das Unterhaus für den Ausstiegs-Deal, so könne Großbritannien die Union am 22. Mai verlassen. Scheitert der Deal im Parlament, muss das Land am 12. April sagen, wie es weitergehen soll.

Die Europäische Union bietet Großbritannien eine Verschiebung des Brexits bis zum 22. Mai an, wenn das britische Unterhaus nächste Woche dem EU-Austrittsvertrag zustimmt. Sollte das Parlament dies nicht tun, gilt die Verlängerung nur bis zum 12. April. In dem Fall soll Großbritannien bis zu diesem Termin sagen, wie es weitergehen soll. Das bestätigte EU-Ratspräsident Donald Tusk in Brüssel.

Das Datum hängt mit der am 23. bis zum 26. Mai stattfindenden Europawahl zusammen. Mitte April läuft die Frist aus, bis zu der nach britischem Recht eine Wahlvorbereitung angesetzt sein muss.

Die EU habe alles Mögliche getan, um einen Brexit-Deal zu bekommen, sagte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Die Union "schließt und komplettiert" das Paket mit der jetzt gewährten Verschiebung. Mehr könne die EU nicht tun, sagte er. Die Union sei bereit für einen No-Deal-Brexit, sollte es dazu kommen, fügte er an.