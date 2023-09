Im Beisein von Vertretern der Jüdischen Gemeinde in Bremen wird am kommenden Sonntag das sogenannte "Arisierungs"-Mahnmal in der Hansestadt eingeweiht. Es erinnert an die massenhafte Beraubung europäischer Jüdinnen und Juden durch das NS-Regime und die Beteiligung bremischer Unternehmen, Behörden sowie Bürgerinnen und Bürger, wie der Senat mitteilte. Das Mahnmal, das auf private Initiativen zurückgeht, wurde in neunmonatiger Bau- sowie einer mehrjährigen Planungs- und Konzeptionsphase an den Weser-Arkaden unterhalb der Wilhelm-Kaisen-Brücke nahe der Bremer Altstadt errichtet. Das Mahnmal erinnert an die "Aktion M" der Nationalsozialisten, bei der unter Beteiligung einer Bremer Logistikfirma Möbel von jüdischen Deportierten durch Europa nach Deutschland transportiert wurden.