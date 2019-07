30. Juli 2019, 23:04 Uhr Brasilien Trump will Freihandel

US-Präsident Donald Trump strebt ein Handelsabkommen mit Brasilien an. Es werde an einem Freihandelsvertrag gearbeitet, sagte er am Dienstag in Washington vor Journalisten. US-Handelsminister Wilbur Ross sagte, Trump und sein brasilianischer Kollege Jair Bolsonaro seien beide dem Abbau von Handelshemmnissen verpflichtet und wollten Investitionen im Energiesektor, der Infrastruktur, der Landwirtschaft und im Technologiesektor erleichtern. Der stellvertretende Wirtschaftsminister Brasiliens, Marcos Troyjo, sagte, sein Land habe "ehrgeizige" Ziele. Allerdings müssten bei den Gesprächen über die gegenseitigen Zölle Brasiliens Partner im südamerikanischen Handelsabkommen Mercosur berücksichtigt werden. Vor kurzem haben die EU und der Mercosur ein Freihandelsabkommen vereinbart. US-Präsident Trump sagte, die USA unterhielten sehr gute Beziehungen mit Brasilien. Die Ernennung des Sohns des rechtspopulistischen Präsidenten Jair Bolsonaro zum neuen Botschafter in den USA ist nach Ansicht von Trump eine "tolle" Wahl. In Brasilien ist die Ernennung umstritten, weil sie unter dem Verdacht der Vetternwirtschaft steht.