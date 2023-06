Der frühere italienische Ministerpräsident Silvio Berlusconi ist für geplante Untersuchungen ins Krankenhaus gekommen. Der 86-Jährige sei seit Freitagnachmittag in der Klinik San Raffaele in Mailand, um Gesundheitschecks im Zusammenhang mit seiner chronischen Leukämie zu absolvieren, hieß es in einer von seinen Ärzten unterzeichneten Mitteilung der Mailänder Klinik. Die Kontrollen entsprechen demnach "normaler medizinischer Praxis", sie seien kein Grund zur Besorgnis. Italienischen Medienberichten zufolge sind seine Frau und seine älteste Tochter zu ihm ins Krankenhaus gekommen.

Berlusconi wurde erst vor kurzer Zeit in dem Mailänder Krankenhaus behandelt. Anfang April kam er wegen einer Lungenentzündung in die Klinik und wurde auch wegen einer chronischen Leukämie behandelt. Etwa zwei Wochen lag er auf der Intensivstation. Nach insgesamt 45 Tagen konnte er das Krankenhaus verlassen.

Der Politiker und Medienunternehmer musste in den vergangenen Jahren immer wieder krankheitsbedingt behandelt werden. Ende 2020 war er etwa an Corona und einer Lungenentzündung erkrankt. Zuvor musste Berlusconi mit einer Harnwegsinfektion stationär behandelt werden. 2016 unterzog er sich einer Herz-Operation.

In den Jahren 1994 bis 2011 war der rechtspopulistische Politiker insgesamt vier Mal italienischer Ministerpräsident. Aktuell ist seine Partei an der Regierung von Giorgia Meloni beteiligt. Berlusconi selbst ist Abgeordneter im Senat, der zweiten italienischen Parlamentskammer.