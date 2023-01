Silvesterkrawalle in Berlin:38 Festnahmen wegen Böllerangriffen

Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) äußerte sich am Montag zu den Ausschreitungen an Neujahr.

Die Aufarbeitung der Berliner Silvesternacht wird wohl mehrere Monate dauern. Das wurde am Montag bei einer Sitzung des Innenausschusses des Abgeordnetenhauses klar. Innensenatorin Iris Spranger (SPD) und Polizeipräsidentin Barbara Slowik zogen eine erste Bilanz. Einige Ermittlungen sind bereits abgeschlossen. Insgesamt gibt es derzeit 281 Ermittlungsverfahren im Zusammenhang mit der Silvesternacht. Wegen Übergriffen auf Einsatzkräfte laufen nach Slowiks Angaben insgesamt 102 Verfahren. In 49 geht es um Übergriffe auf Polizeikräfte, in 53 auf die Feuerwehr. 22 Verfahren mit etwa 10 Verdächtigen seien bereits an die Staatsanwaltschaft übergeben worden.

Slowik verteidigte im Ausschuss auch die Einsatzplanung zur Silvesternacht in der Hauptstadt. Die Ausschreitungen und Angriffe auf Einsatzkräfte seien "so weder erwartbar noch prognostizierbar" gewesen. Insgesamt hätten einschließlich Bundespolizei knapp 3000 Einsatzkräfte zur Verfügung gestanden. Die Polizisten seien je nach Lage umgruppiert worden. Slowik wies auch Kritik zurück, dass ein bereit gehaltener Wasserwerfer nicht eingesetzt worden sei. Ein solcher Einsatz sei bei großen Menschenansammlungen sinnvoll, nicht aber bei kleineren Gruppen, die sich in Straßen schnell bewegten.

Einen Polizisten traf ein Feuerwerkskörper unter dem Helm

Die Polizeipräsidentin schlüsselte zudem die Zahlen zu verletzten Beamten auf: Von 47 Verletzten seien 14 ambulant behandelt worden und 5 vom Dienst abgetreten. Besonders schwer seien die Verletzungen bei einem Beamten gewesen, den ein pyrotechnischer Artikel unter dem Helm getroffen habe. Ein weiterer habe einen unmittelbar aufgesetzten Schuss aus einer Schreckschusswaffe erlitten. Mit 31 Polizisten seien Gespräche zur psychischen Betreuung geführt worden.

Slowik wies auch Kritik daran zurück, dass alle 145 in der Silvesternacht festgenommenen Verdächtigen wieder auf freien Fuß gesetzt wurden. Nur drei Gründe gebe es im Wesentlichen für die Anordnung einer Untersuchungshaft: Fluchtgefahr, Verdunklungsgefahr und die Schwere der Tat, was nur für "Schwerstverbrechen" gelte.

In der Silvesternacht waren in mehreren deutschen Städten Polizisten und Feuerwehrleute im Einsatz angegriffen worden, besonders heftig fielen diese in Berlin aus. Polizei und Feuerwehr sprechen von einer neuen Intensität der Gewalt.

Am Montag war zudem bekannt geworden, dass die meisten Festgenommenen nach Böllerangriffen auf Polizisten und Feuerwehrleute - diese Attacken hatten die meiste Empörung ausgelöst - deutsche Staatsbürger und jünger als 21 Jahre sind. Insgesamt sind nach solchen Attacken "nur" 38 Personen festgenommen worden. Zwei Drittel von ihnen sind nach einem Bericht des Tagesspiegels Deutsche.

Die Zahl von 145 Festgenommenen aus 18 verschiedenen Nationen hatte über mehrere Tage für eine heftige Debatte über die mangelnde Integration von Migranten in Problem-Stadtteilen wie Neukölln und die bessere Ausstattung von Einsatzkräften gesorgt. Zudem hatte sie den Berliner Wahlkampf befeuert und scharfe Attacken - etwa aus Bayern - auf das Bundesland Berlin provoziert.

Die hohe Zahl von Festgenommenen hat aber nur bedingte Aussagekraft: Sie bezieht sich nämlich auf alle Menschen, die wegen verschiedener Delikte in der gesamten Stadt festgenommen worden sind - neben Angriffen auf Polizisten auch wegen Brandstiftung, Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz und Landfriedensbruch.

"Das ist eine akribische Arbeit, und die wird nicht in ein oder zwei Wochen erledigt sein"

Der Berliner Leitende Oberstaatsanwalt Jörg Raupach geht davon aus, dass die Ermittlungen Monate dauern werden. Hauptaufgabe werde sein, die zahlreichen Videos und Filmaufnahmen aus der Nacht auszuwerten und zu schauen, ob man einzelne Täter darauf erkennen und noch weitere Verdächtige namhaft machen kann. "Das ist eine akribische Arbeit, und die wird nicht in ein oder zwei Wochen erledigt sein. Wir reden eher von Monaten", sagte Raupach der Berliner Zeitung.

Eine schnelle Bestrafung forderten nach solchen Ereignissen immer alle, sagte Raupach. Das sei auch bei den sogenannten Klimaklebern nicht anders gewesen: "Wir tun unser Bestes." Derzeit gebe es 281 Ermittlungsverfahren zu der Silvesternacht. Die Zahl werde aber noch nach oben gehen, weil Anzeigen von Feuerwehr und Rettungskräften noch nicht vorlägen. Angesiedelt wurden die Ermittlungen laut Raupach in der Schwerpunktabteilung der Staatsanwaltschaft zu Gewalttaten bei Sportveranstaltungen. "Ich habe meine Zweifel, ob wir alle Täter mit strafrechtlichen Mitteln erreichen können. Aber der Versuch ist es wert", sagte der Leitende Oberstaatsanwalt.