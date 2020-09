Von Frank Nienhuysen

Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko hat sich am Mittwoch zum sechsten Mal als Präsident vereidigen lassen - allerdings war die Zeremonie so geheim gehalten worden wie sonst vergleichbar die Reisen von US-Präsidenten in Konfliktgebiete. Medien in Belarus berichteten erst über die Inauguration, als sie bereits vorüber war. Auf die Frage der russischen Nachrichtenagentur Ria Nowosti nach dem Datum der Vereidigung hatte Lukaschenkos Pressechefin Natalja Eismont noch am Mittwochmorgen versprochen, "auf jeden Fall rechtzeitig zu informieren". Das tat sie dann nicht. Offensichtlich wollte die Führung einen Protest zur Amtseinführung vermeiden.

Lukaschenko sprach vor mehreren hundert Offiziellen im Minsker Unabhängigkeitspalast von einem "beispiellosen Druck von außen". Aber "eine bunte Revolution" sei verhindert und die "Souveränität und Unabhängigkeit von Belarus verteidigt" worden.

Die Bundesregierung blieb bei ihrer Haltung, die Präsidentenwahl am 9. August nicht anzuerkennen, und deshalb nun auch nicht Lukaschenkos Vereidigung. Für die Zeremonie in Minsk gebe es "keine Legitimierung", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin. Die Wahl sei weder frei noch demokratisch gewesen. Er rief die belarussische Führung zu einem Dialog mit der Opposition auf.

Seit Wochen demonstrieren im ganzen Land immer wieder Zehntausende Menschen gegen das offizielle Wahlergebnis und fordern ein Ende der Gewalt sowie die Freilassung von Gefangenen. Nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Wiasna sind seit der Wahl Tausende Menschen zum Teil kurzzeitig festgenommen worden, es gebe derzeit mehr als 250 politische Strafverfahren.