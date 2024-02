Der autokratische belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko hat angekündigt, bei der Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr erneut anzutreten. Dies sagte er am Sonntag laut staatlicher Nachrichtenagentur Belta. Der 69-Jährige führt Belarus seit 1994. Er ist einer der engsten Verbündeten von Russlands Präsident Wladimir Putin. Lukaschenko äußerte sich nachdem er seine Stimme bei der am Sonntag in Belarus ausgerichteten Parlamentswahl abgegeben hatte. Die Abstimmung wird als weder frei noch fair kritisiert. Massenproteste nach der Präsidentschaftswahl vor vier Jahren wurden niedergeschlagen.