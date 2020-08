Von Silke Bigalke, Moskau

Detailansicht öffnen Mit Blumen gegen martialische Sicherheitskräfte: Szene in Minsk. (Foto: AP)

- Nach der dritten Gewaltnacht in Folge gingen am Mittwoch in Minsk die Frauen auf die Straßen. Viele trugen Weiß, demonstrierten friedlich gegen Polizei und Sondereinsatzkräften. Die waren in der Nacht zuvor besonders rabiat gegen die Demonstranten vorgegangen, sollen sogar scharf geschossen haben. Das teilte das belarussische Innenministerium mit. Bisher hatten die Sicherheitskräfte Tränengas und Gummigeschosse eingesetzt. Bilder aus dem Internet zeigten auch, wie sie in Innenhöfe stürmen und gegen Fensterscheiben schießen. Auf anderen Bildern ist zu sehen, wie Verhaftete geschlagen wurden, die bereits auf dem Boden lagen. Mindestens 200 Menschen wurden verletzt in Krankenhäuser gebracht.

Dennoch gehen immer noch Menschen auf die Straße. Angehörige versammelten sich vor einem Gefängnis, in dem Demonstranten festgehalten wurden, riefen "haltet durch" über die Mauern. Auf den Bildern aus den Protestnächten sah man vor allem junge Männer, die sich der Polizei entgegenstellen. Hinter ihnen stehen andere, die ihre Unterstützung aus hupenden Autos und Fenster bekunden.

Verletzte Demonstranten wagen sich nicht in die Kliniken, um nicht angezeigt zu werden

Machthaber Alexander Lukaschenko traf sich am Mittwoch mit seinem Sicherheitsrat. Die wichtigste Aufgabe sei jetzt "die Gewährleistung der Sicherheit der Bürger" und das "Funktionieren staatlicher Verwaltungsorgane". Die Leute, die da demonstrierten, seien kriminell oder arbeitslos, sagte er.

Die Demonstranten halten die Präsidentenwahl vom Sonntag für gefälscht. Bei der Wahl hatte Langzeitherrscher Lukaschenko nach offiziellem Ergebnis mehr als 80 Prozent der Stimmen erreicht. Die Oppositionskandidatin Swetlana Tichanowskaja, die sich am Dienstag im EU-Nachbarland Litauen in Sicherheit gebracht hat, erhielt laut Wahlkommission zehn Prozent. Ihre Anhänger halten sie aber für die Siegerin der Abstimmung. In 25 Städten versammelten sie sich wieder zum Protest, 1000 wurden nach offiziellen Angaben festgenommen, die Zahl der Verhafteten stieg damit auf 6000. Die Schüsse fielen in Brest an der Grenze zu Polen. Dort habe ein Polizist nach einem Angriff Warnschüsse abgegeben und dann gezielt geschossen. Ein Mensch sei verletzt worden. Sicherheitskräfte hätten auch angebliche Koordinatoren der Demonstrationen festgenommen, meldete die Staatsagentur Belta am Mittwochmorgen.

Dass sich viele verletzte Demonstranten nicht trauten, sich medizinisch behandeln zu lassen, berichtet die belarussische Menschenrechtsgruppe Wjasna. "Wir haben Informationen, dass medizinisches Personal verpflichtet ist, alle Verletzungen und Wunden der Polizei zu melden", sagte Wjasna-Anwalt Pawel Sapelko. Der deutsche Journalisten-Verband (DJV) teilte mit, dass in der Nacht zum Mittwoch auch in- und ausländische Journalisten mit Schlagstöcken verletzt und zeitweise inhaftiert worden seien. Zudem seien Polizisten gegen die Ausrüstung von Kamerateams vorgegangen, hätten Stative zerstört und Speichermedien aus den Kameras gezerrt.

Mit der Situation in Belarus wollen sich die Außenminister der Europäischen Union in dieser Woche bei einer außerordentlichen Videokonferenz befassen. Es soll am Freitag auch darum gehen, ob Sanktionen reaktiviert werden.