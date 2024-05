Im Auswärtigen Amt übernimmt Frank Hartmann, bislang Botschafter der Bundesrepublik in Ägypten, die Leitung der Abteilung für Asien und Pazifik. Der 58 Jahre alte Diplomat folgt auf Petra Sigmund, die Außenministerin Annalena Baerbock im Sommer zur Botschafterin in Tokio macht. Hartmann trat 1993 nach seinem Studium in Berlin und Hongkong in den Auswärtigen Dienst ein. Er spricht Chinesisch und arbeitete sechs Jahre an der Botschaft in Peking, unter anderem als Leiter der Presseabteilung. In Tokio leitete er die politische Abteilung der Botschaft. Von 2017 bis 2021 war er zudem Krisenbeauftragter im Auswärtigen Amt, danach wurde er nach Kairo entsandt.