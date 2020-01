Ehemalige Häftlinge, Angehörige und Staatschefs kommen heute in der KZ-Gedenkstätte in Auschwitz zusammen. Verfolgen Sie das Geschehen im Videostream.

Vor 75 Jahren wurde das Konzentrationslager in Auschwitz befreit. In diesen Stunden findet auf dem Gelände nahe Oświęcim, Polen, eine große Gedenkfeier statt. Zahlreiche ehemalige Häftlinge nehmen teil, hinzu kommen hochrangige Politiker. Darunter sind Israels Präsident Reuven Rivlin, Polens Präsident Andrzej Duda, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sowie Frankreichs Regierungschef Edouard Philippe. Nach einer Begrüßungsrede Dudas werden mehrere ehemalige Häftlinge des Konzentrationslagers sprechen.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier reiste mit drei Holocaust-Überlebenden von Berlin aus in die Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau. Dort schrieb er in das Gästebuch: "Auschwitz ist ein Ort des Grauens und ein Ort deutscher Schuld. Es waren Deutsche, die andere Menschen herabgewürdigt, gefoltert und gemordet haben. Wir wissen, was geschehen ist, und müssen wissen, dass es wieder geschehen kann." Weiter schrieb der Bundespräsident: "Wer den Weg in die Barbarei von Auschwitz kennt, der muss den Anfängen wehren."

Nachdem die Spannungen zwischen den beiden Ländern zuletzt zugenommen hatten, sendete Israels Präsident Rivlin kurz vor Beginn der Gedenkfeier ein versöhnliches Signal an seinen polnischen Amtskollegen Duda. Dieser hatte nicht an der Holocaust-Gedenkfeier vergangenen Donnerstag in Yad Vashem teilgenommen - aus Protest dagegen, dass die Organisatoren ihm kein Rederecht einräumen wollten. Rivlin lud Duda nach Israel ein. "Wir möchten der polnischen Nation heute die Hand geben und bitten, dass wir erneut auf den Weg zurückkehren, den wir gemeinsam gehen können."