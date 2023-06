Die weltweiten Ausgaben für Atomwaffen sind 2022 nach einer Untersuchung der Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen (Ican) das dritte Jahr in Folge gestiegen. Die neun Atomwaffenstaaten seien dabei, ihre Arsenale zu modernisieren und auszubauen, berichtete die Kampagne, die 2017 den Friedensnobelpreis erhalten hatte, am Montag in Genf. Insgesamt beliefen sich die Ausgaben auf 82,9 Milliarden Dollar (rund 77 Milliarden Euro), drei Prozent mehr als im Jahr davor. Auch insgesamt waren die Militärausgaben so hoch wie nie zuvor, wie das Stockholmer Friedensforschungsinstitut Sipri im April berichtete. Damit seien pro Minute fast 160 000 Dollar für Atomwaffen ausgegeben worden, rechnete die Kampagne vor.