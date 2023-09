Polizistinnen und Polizisten der Bundespolizei und des Bundeskriminalamtes sollen in ihrer Aus- und Fortbildung mehr für das Thema Antisemitismus sensibilisiert werden. Dazu unterzeichnete Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) am Donnerstag in Berlin eine Kooperationsvereinbarung mit dem Leiter der Jerusalemer Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem, Dani Dayan, wie ihr Ministerium mitteilte. "Straftaten gegen Jüdinnen und Juden müssen wir mit aller Kraft bekämpfen. Dazu gehört Härte in der Strafverfolgung und viel stärkere Prävention", sagte Faeser. In der Gestaltung von Unterrichtsmaterialien, bei Online-Seminaren und in der Beratung und Schulung von Multiplikatoren wollen Ministerium und Gedenkstätte zusammenarbeiten, hieß es. Zum Angebot gehören demnach auch Besuche in der Holocaust-Gedenkstätte in Jerusalem.