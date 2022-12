Nach dem tödlichen Angriff nahe einem kurdischen Kulturzentrum in Paris sollte der mutmaßliche Täter am Montag einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Der Verdächtige hatte sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft zu einem "pathologisch gewordenen Hass auf Ausländer" bekannt. Am Freitag hatte er vor einem kurdischen Gemeindezentrum und in einem nahe gelegenen Friseursalon mehrere Schüsse abgefeuert und drei Menschen getötet. Drei weitere Menschen wurden verletzt. Fünf der Opfer haben die türkische Staatsbürgerschaft, ein Opfer ist Franzose ). Nach Angaben des kurdischen Dachverbands Demokratischer Kurdischer Rat in Frankreich sind alle Opfer kurdische Aktivisten. Der Täter ist ein 69 Jahre alter Franzose. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hat der Mann seit einem Einbruch vor sechs Jahren "immer Lust gehabt, Migranten beziehungsweise Ausländer zu töten".