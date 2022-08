In Angola bleibt der amtierende Präsident João Lourenço an der Staatsspitze. Bei den Wahlen am Mittwoch kam seine Partei MPLA auf rund 51 Prozent der Stimmen, wie die Wahlkommission CNE mitteilte. Gemäß der Verfassung des südwestafrikanischen Landes wird der Spitzenkandidat der Partei mit den meisten Abgeordneten automatisch Staatspräsident. Für Unita, die Partei von Lourenços Herausforderer Adalberto Costa Júnior, votierten demnach etwas mehr als 44 Prozent der Wahlberechtigten. Beobachter hatten ein enges Rennen zwischen den Parteien vorausgesagt, die im Bürgerkrieg 1975-2002 Gegner waren. Laut Amnesty International wurde in den vergangenen Jahren zunehmend mit Gewalt gegen Proteste vorgegangen.