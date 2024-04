Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Katharina Dröge sieht nach dem FDP-Parteitag am Wochenende keinen Anlass für neuen Streit in der Ampel. "Parteien haben ja auf ihren Parteitagen zwei Möglichkeiten: Wir versuchen auf unseren Parteitagen in Regierungszeiten immer eher realistisch zu sagen, was in einer Koalition möglich ist. Man hat aber als Partei natürlich auch die Möglichkeit - und den Weg ist die FDP gegangen - einfach einmal ,FDP pur' zu beschließen", sagte Dröge im ZDF. "Das verbietet ihr auch keiner. Das sehe ich aber ganz entspannt." Trotzdem werde man natürlich über einzelne Punkte miteinander sprechen, der Koalitionsvertrag sei "nicht starr", so Dröge. Die SPD-Entwicklungsministerin Svenja Schulze sieht sogar nach dem Parteitag gemeinsame Ziele der Koalition gestärkt. "Wo wir uns sicherlich einig sind, ist, dass wir die Wirtschaft ankurbeln wollen", sagte Schulze im RTL-Fernsehen.