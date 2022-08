Altkanzler Gerhard Schröder sieht trotz des russischen Krieges gegen die Ukraine keinen Anlass, sich von Russlands Präsident Wladimir Putin zu distanzieren. "Ich habe mehrfach den Krieg verurteilt, das wissen Sie. Aber würde eine persönliche Distanzierung von Wladimir Putin wirklich irgendjemandem etwas bringen?", fragte das SPD-Mitglied Schröder im Interview mit dem Magazin Stern. Darin plädiert Schröder dafür, die Ostseepipeline Nord Stream 2 in Betrieb zu nehmen. Auch findet er, dass Deutschland nicht genug für eine Beendigung des Krieges tut. Schröder war in der vergangenen Woche in Moskau, dabei traf er auch Putin. "Die gute Nachricht heißt: Der Kreml will eine Verhandlungslösung", lautet Schröder Fazit. Er steht wegen seiner Nähe zu Putin und zur russischen Öl- und Gaswirtschaft in der Kritik. In den kommenden Tagen will die Schiedskommission des SPD-Unterbezirks Region Hannover über einen möglichen Parteiausschluss entscheiden.