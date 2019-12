Unter starkem Polizeischutz hat Algerien am Donnerstag die umstrittene und zuvor mehrmals verschobene Präsidentenwahl abgehalten. Die Algerier können unter fünf Bewerbern den Nachfolger von Präsident Abdelaziz Bouteflika bestimmen, die allerdings alle mit ihm oder der regierenden Nationalen Befreiungsfront (FLN) verbunden sind. Dieser hatte im April nach Massenprotesten seine neuerliche Kandidatur zurückziehen müssen. Seither halten die Demonstrationen gegen das alte, vom Militär dominierte System an. Viele Algerier lehnen die Wahl ab und forderten zuvor grundlegende Reformen des politischen Systems. In der Hauptstadt Algiers kam es am Wahltag zu einzelnen Zusammenstößen zwischen der Polizei und Demonstranten. Protestierende stürmten und blockierten mehrere Wahllokale in verschiedenen Provinzen.