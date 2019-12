Eine Woche vor der Präsidentschaftswahl in Algerien hat in dem nordafrikanischen Land der Prozess gegen Teile der früheren politischen Elite begonnen. Vor Gericht stehen die beiden Ex-Premiers Ahmed Ouyahia und Abdelmalek Sellal sowie mehrere Minister und Geschäftsleute aus der Ära von Langzeitpräsident Abdelaziz Bouteflika. Seit Mittwoch müssen sie sich unter anderem unter dem Vorwurf des Machtmissbrauchs und der Verschwendung öffentlicher Gelder verantworten. Nach Augenzeugenberichten versammelten sich zum Prozessauftakt Hunderte am Gerichtsgebäude in der Hauptstadt. Der 82 Jahre alte Bouteflika war im April nach Massenprotesten und auf Druck des Militärs zurückgetreten.