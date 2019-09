Ein algerisches Militärgericht hat den Bruder von Ex-Präsident Abdelaziz Bouteflika und zwei frühere Geheimdienstchefs zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt. Insgesamt seien sechs Personen wegen Verschwörung gegen den Staat abgeurteilt worden, meldete die algerische Nachrichtenseite TSA am Mittwoch. Die Urteile seien in der Nacht ergangen, in dem unter Ausschluss der Öffentlichkeit abgehaltenen Prozess in der Stadt Blida. Said Bouteflika ist Bruder und Sonderberater des früheren Präsidenten. Bei den Ex-Geheimdienstchefs handelt es sich um die Generäle Athmane Tartag und Mohammed Mediène. Letzterer war einst auch unter dem Namen Toufik gefürchtet. Sie sollen sich mit der Chefin der linken Arbeiterpartei, Louisa Hanoune, gegen Militärchef Ahmed Gaid Salah verschworen haben, der die Protestbewegung gegen eine fünfte Amtszeit Bouteflikas unterstützte. Der 82-Jährige trat im April nach 20 Jahren im Amt zurück; am 12. Dezember soll ein neuer Präsident gewählt werden.