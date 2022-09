Das Nato-Land Albanien bricht mit sofortiger Wirkung die diplomatischen Beziehungen zu Iran ab. Das kündigte Albaniens Ministerpräsident Edi Rama am Mittwoch an. Er begründete dies damit, dass es "unwiderlegbare Beweise" dafür gebe, dass Iran hinter massiven Cyber-Angriffen vom 15. Juli stecke, die darauf abgezielt hätten, staatliche Institutionen Albaniens lahmzulegen. Das gesamte Botschaftspersonal Irans müsse Albanien binnen 24 Stunden verlassen. Man habe auch die Nato-Partner und andere befreundete Staaten darüber informiert. Vier Gruppen seien für den Angriff engagiert worden, sagte Rama. Eine dieser Gruppen sei berüchtigt und habe an früheren Cyber-Angriffen auf Israel, Saudi-Arabien, Jordanien, die Vereinigten Emirate, Kuwait und Zypern mitgewirkt. Alle Systeme seien wiederhergestellt worden, erklärte Rama.