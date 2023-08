Ein Bundeswehrsoldat, der sich nach Rückkehr von einem Auslandseinsatz durch islamistische Terroranschläge gefährdet sieht, hat keinen Anspruch auf Erteilung eines Waffenscheins. Das entschied das nordrhein-westfälische Oberverwaltungsgericht in Münster am Mittwoch und änderte damit ein Urteil des Verwaltungsgerichts Minden. Ein Elitesoldat aus Bielefeld war für das Kommando Spezialkräfte (KSK) von 2011 bis 2015 in Afghanistan im Einsatz und geht davon aus, sich seitdem in einer besonderen Bedrohungslage durch Islamisten zu befinden. Das Gericht entschied aber, er sei zum Tragen einer Waffe außerhalb seines Dienstes nicht berechtigt.