Die militant-islamistischen Taliban haben ihre Teilnahme an einer von Russland ausgerichteten Afghanistan-Konferenz diese Woche bestätigt. Eine zehnköpfige, hochrangige Delegation unter Leitung von Taliban-Vizechef Mullah Abdul Ghani Baradar werde nach Moskau reisen, schrieb der Sprecher des politischen Büros der Taliban in Doha am Montag auf Twitter. Russland will bei dem Treffen März mit Vertretern unter anderem aus den USA, China und Pakistan einen weiteren Anlauf für eine friedliche Lösung des Afghanistan-Konflikts nehmen.