In Afghanistan hat am Mittwoch das neue Schuljahr begonnen - doch für ältere Mädchen bleiben die Klassen bereits das dritte Jahr in Folge geschlossen. Unter den Taliban ist Bildung für Mädchen von der siebten Klasse an weiter untersagt. Laut dem UN-Kinderhilfswerk (Unicef) sind eine Million Mädchen von dem Schulverbot betroffen. Bei einer Zeremonie anlässlich des Schulstarts kündigte der Taliban-Bildungsminister Habibullah Agha an, die Qualität der Bildung erhöhen zu wollen. Eine Öffnung der Schulen für Mädchen sprach er nicht an. In der Vergangenheit hatte es vonseiten der Taliban geheißen, Bildung für ältere Mädchen lediglich aussetzen zu wollen, bis nicht näher genannte Bedingungen dafür geschaffen seien.