Anlässlich der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan vor zwei Jahren hat Außenministerin Annalena Baerbock die Regierungsführung der Islamisten kritisiert. "Zwei Jahre Taliban-Herrschaft bedeuten für die Menschen in Afghanistan zwei Jahre Rückschritt Richtung Steinzeit", sagte Baerbock am Montag. Die humanitäre Lage in Afghanistan sei " sehr prekär", sagte Markus Potzel, der stellvertretende UN-Sondergesandte in Kabul, dem Sender NDR Info. Die Taliban hatten am 15. August 2021 nach 20-jähriger westlicher Präsenz in Afghanistan Kabul gestürmt, die Regierung gestürzt und die Macht wieder übernommen.