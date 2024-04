An der Grenze zwischen Pakistan und Afghanistan sind bei einem Schusswechsel nach Angaben aus Islamabad mindestens sieben militante Islamisten ums Leben gekommen. Das gab das pakistanische Militär am Mittwochabend bekannt. Zu dem Vorfall in der Region Nord-Waziristan in der Unruheprovinz Khyber Pakhtunkhwa sei es gekommen, als die Männer versucht hätten, heimlich die Grenze Richtung Pakistan zu überqueren. Die Militanten hätten Teile des Grenzzauns durchtrennt und Waffen und Munition getragen, hieß es. Im Nordwesten Pakistans nahe der Grenze kommt es immer wieder zu Zusammenstößen zwischen Sicherheitskräften und Militanten. Vor allem Anschläge durch die pakistanischen Taliban (TTP) haben zugenommen. Die TTP ist unabhängig von den in Afghanistan regierenden Taliban, Pakistan wirft Kabul jedoch vor, der TTP auf ihrem Boden Schutz zu gewähren. Die Taliban in Afghanistan weisen die Vorwürfe zurück.